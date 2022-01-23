Герой снятого в рязанском ЖК «Метропарк» ролика оказался высотником

Молодой человек, повисший за окном многоэтажки ради видео, оказался строителем-высотником. Об этом сам мужчина рассказал «КП-Рязань».

Молодой человек, повисший за окном многоэтажки ради видео, оказался строителем-высотником. Об этом сам мужчина рассказал «КП-Рязань».

«Мы чинили кондиционер на высоте. В одной из квартир сделали видео и разыграли его как пьяную шутку. Я профессиональный строитель с корочкой высотника. На мне была скрытая страховка», — рассказал молодой человек.

Напомним, ранее ролик опубликовали в соцсетях.