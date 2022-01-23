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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Ряжском шоссе
Стали известны подробности аварии на Ряжском шоссе, в которой погибли два человека. По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло в субботу, 22 января, примерно в 21:55 напротив дома 18 на Ряжском шоссе.

Стали известны подробности аварии на Ряжском шоссе, в которой погибли два человека. По данным пресс-службы регионального УМВД, ДТП произошло в субботу, 22 января, примерно в 21:55 напротив дома 18 на Ряжском шоссе.

По предварительной информации, водитель 1979 года рождения на Chevrolet Lacetti не справился с управлением и въехал в Hundai Solaris под управлением жителя Москвы 1988 года рождения.

В результате столкновения водитель Chevrolet и его пассажирка 1985 года рождения погибли.

Водитель Hundai и три его пассажирки 1986, 2010, 2021 годов рождения доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Напомним, видео с места аварии опубликовали в соцсетях.