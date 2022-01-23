Следователи работают на месте смертельного ДТП с электричкой в Рязанской области

В Милославском районе следователи работают на месте столкновения автомобиля и электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Милославском районе следователи работают на месте столкновения автомобиля и электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По факту ДТП организована доследственная проверка.

Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, авария произошла 23 января в 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 284 км перегона станций Милославское — Троекурово. Водитель «Шевроле-Нива» пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. Три человека скончались на месте происшествия.