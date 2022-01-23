\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
-7°
Пнд, 24
-9°
Втр, 25
-12°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 76.50 / 77.30 10:01
Нал. EUR 87.10 / 87.40 10:01
Новости
Публикации
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
Вчера 16:04
1 887
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
7 634
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
10 697
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
13 850
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи работают на месте смертельного ДТП с электричкой в Рязанской области
В Милославском районе следователи работают на месте столкновения автомобиля и электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Милославском районе следователи работают на месте столкновения автомобиля и электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По факту ДТП организована доследственная проверка.

Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, авария произошла 23 января в 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 284 км перегона станций Милославское — Троекурово. Водитель «Шевроле-Нива» пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. Три человека скончались на месте происшествия.