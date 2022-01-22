Рязанка предупредила о неадекватном мужчине, который пристает к детям

На улице Кальной рязанцы заметили мужчину, который пытается заговорить с детьми и увести их с собой. Об инциденте рассказала РЗН. инфо местная жительница.

На улице Кальной рязанцы заметили мужчину, который пытается заговорить с детьми и увести их с собой. Об инциденте рассказала РЗН. инфо местная жительница.

По ее словам, в четверг, 20 января, после 17:00 она забрала своих детей трех и полутора лет из сада.

«Я открыла две двери в автомобиль. Младшую я сажала в кресло, старший стоял возле двери. В этот момент подошел высокий худощавый мужчина в возрасте и начал хватать за руку трехлетнего ребенка, говорить, мол, мама выбрала маленькую, ты ей не нужен, пойдем со мной — и начинает его тянуть. Я выхватываю ребенка, он замахивается пакетом, который был у него в руке. Ребенок испугался и расплакался, я начала его сажать в машину. Мужчина стал на меня орать матом, я пригрозила, что вызову полицию», — рассказала рязанка.

Она добавила, что мимо шли женщины с детьми, они рассказали, что таких случаев было уже много — мужчина хватает и тянет куда-то детей. По их словам, они уже предупреждали других родителей и писали на него заявления.

«Я сразу же написала в родительский чат и предупредила воспитателей. В пятницу я его больше не встречала. Потом мне рассказали, что в районе Театральной площади видели похожего мужчину, который приставал к детям», — добавила женщина.

По ее словам, лицо его она не запомнила, так как была в панике.