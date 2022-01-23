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В Рязани на Пятой базе обрушилась крыша склада
На территории Пятой базы в Рязани произошло обрушение кровли склада. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 10:53 поступило сообщение о том, что ЧП произошло ночью.

На территории Пятой оптовой базы в Рязани на проезде Шабулина произошло обрушение кровли склада. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в 10:53 поступило сообщение о том, что обрушение крыши складского здания произошло ночью.

По предварительной информации, площадь обрушения составила 20 кв. м. Пострадавших нет.

На место выезжали специалисты главного управления МЧС по Рязанской области. Помощь от МЧС не требуется.