Скончался младенец, впавший в кому в Рязанском перинатальном центре
Умер мальчик, который впал в кому сразу после рождения в Перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает портал «ПроГород» со ссылкой на мать ребенка.
Умер мальчик, который впал в кому сразу после рождения в Перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает портал
Стало известно, что ребенок, пострадавший во время родов 2 декабря в Перинатальном центре Рязани, скончался. Утром 22 января была подтверждена смерть младенца.
Напомним, ранее рязанская семья рассказала, что их новорожденный мальчик впал в глубокую кому. По их словам, это произошло из-за халатности врачей Перинатального центра.
Ведется доследственная проверка.