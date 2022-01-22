Скончался младенец, впавший в кому в Рязанском перинатальном центре

Умер мальчик, который впал в кому сразу после рождения в Перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает портал «ПроГород» со ссылкой на мать ребенка.

Умер мальчик, который впал в кому сразу после рождения в Перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает портал «ПроГород» со ссылкой на мать ребенка.

Стало известно, что ребенок, пострадавший во время родов 2 декабря в Перинатальном центре Рязани, скончался. Утром 22 января была подтверждена смерть младенца.

Напомним, ранее рязанская семья рассказала, что их новорожденный мальчик впал в глубокую кому. По их словам, это произошло из-за халатности врачей Перинатального центра.

Ведется доследственная проверка.