«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась в ОАЭ во время обстрела

Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из Рязани, которая находилась в ОАЭ в момент падения иранских ракет на американские базы в странах Персидского залива. Девушка прилетела в Дубай в четверг, 26 февраля. За два дня до начала военной операции. По ее словам, никаких проблем в тот день не возникло, рейс не задерживали. В Дубае рязанка жила на Марине, которая примыкает к острову Пальма-Джумейра. Эвакуации в данном месте не было, необходимость в этом отсутствовала. Также она отметила, что пляжи, торговые центры и музеи продолжали работать.

«Я не слышала звуков взрывов в Дубае. Максимум — пару хлопков от работы ПВО. 28 февраля находилась на пляже JBR (Jumeirah Beach Residence). Тогда в первый раз и услышала глухой хлопок. Особой паники среди отдыхающих на пляже людей не было. Посмотрели в небо чуток, да и пошли дальше купаться. Вечером около небоскреба „Бурдж-Халифа“ и фонтанов было очень много людей, как и в „Дубай Молле“. На следующий день у меня был плановый отъезд. В новостях говорят, что немного опустели там улицы», — поделилась девушка.

1 марта Анастасия отправилась из Дубая в Абу-Даби. Она до сих пор находится в столице ОАЭ, её рейс из страны запланирован на 6 марта. Однако вылетит ли он в назначенную дату, пока неизвестно. Авиакомпания только проинформировала, что самолет переносится на более позднее время того же дня.

«Знаю, что в других отелях эвакуация была, но не в тех, где я находилась. На телефон раза два приходило оповещение о тревоге, сопровождается оно сиреной, да такой… В три часа ночи можно словить инфаркт. Но взрывов или чего-то подобного в Абу-Даби ни разу не слышала. Максимум летает что-то, но и это не особо приятно, когда знаешь, что воздушное пространство закрыто», — поделилась девушка.

Она прислала в редакцию текст экстренного оповещения, в котором написано: «В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и избегайте окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций».

Когда угроза проходила, людям сообщали, что ситуация безопасна и можно возобновлять обычную деятельность, но соблюдать необходимые меры предосторожности.

По словам рязанки, когда ситуация усугублялась, некоторые пытались выехать из страны через Оман. Вылетали из Маската, там аэропорт работал в штатном режиме. С особенными трудностями столкнулись те, у кого был транзитный рейс с пересадкой в Эмиратах. Например, «Пхукет — Абу-Даби — Москва». Девушка рассказала, что таких людей много очень, одни застряли в Таиланде, другие — в ОАЭ. При этом в шоке те, кто задержался на неопределенный срок в Абу-Даби из-за стыковки на рейсе. Пассажиры с «транзитов» были вынуждены заселяться в отели.

Также Анастасия сообщила, что в понедельник, 2 марта, из Абу-Даби вылетел специальным рейсом самолет Etihad Airways. Собрали людей из отелей. На рейс попали те, кто должен был улететь 28 февраля. Пока отели в Абу-Даби продлевают проживание бесплатно, потому что департамент культуры и туризма эмират издал определенный указ. Аэропорт закрыт, туда пускают только тех, кто попал на спецрейсы. По словам девушки, нельзя даже заказать такси к аэропорту. Приложение просто не позволяет это сделать. Туристов привозят на специальных желтых автобусах.

Она также объяснила, что в интернет-пространстве публикуются фотографии и видео, сделанные с помощью искусственного интеллекта, множество фейков, кадров, которые вообще не имеют отношения к ОАЭ.

«Например, в новостях писали про эвакуацию небоскреба „Бурдж-Халифа“. Но ее было. Я находилась рядом, все работало», — уточнила рязанка.

Отметим, что информация об экстренной эвакуации самого высокого здания в мире появилась в нескольких источниках 28 февраля. Однако позже информацию официально опровергли.

«Люди переживают о вылетах. В шоке и ужасе те, кому нужно на работу или по срочным делам. Особо пока ничего не понятно. Конечно, ждут вывозные рейсы. Есть вопросы: „А что? А как?“ Лететь сейчас приходится через Турцию 8,5 часов. Пока не до конца ясно, как 50 тысяч российских туристов вывезут», — заключила девушка.

При этом она уточнила, что к 5 марта число туристов значительно уменьшилось. Регулярно организовывают вывозные рейсы. Так, например, в популярных местах Абу-Даби — мечети шейха Заида и Лувре — очень мало посетителей. По воспоминаниям рязанки, в предыдущие ее визиты среди туристов невозможно было протолкнуться.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. По словам американского лидера решение принято, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие. Президент США призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде». Отмечается, что операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики.

Ранее редакция РЗН. Инфо публиковала кадры последствия падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm в Дубае. Это произошло 28 февраля. Иранская ракета упала около пятизвездочного отеля, после чего вспыхнул сильный пожар и поднялся большой столб черного дыма.