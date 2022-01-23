Установлены личности погибших в ДТП с электричкой в Рязанской области

Стала известна информация о погибших при столкновении легковушки с электричкой в Рязанской области. ДТП произошло в воскресенье, 23 января, около 14:05 на 1 км от автодороги Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тян-Шанского подъезд ТОО «Прогресс» Милославского района, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стала известна информация о погибших при столкновении легковушки с электричкой в Рязанской области. ДТП произошло в воскресенье, 23 января, около 14:05 на 1 км от автодороги Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тян-Шанского подъезд ТОО «Прогресс» Милославского района, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На регулируемом ж/д переезде Пикет, перегон Милославская — Гротовский, по предварительной информации, водитель 1949 года рождения на «Шевроле Нива» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с проходящим поездом Москва — Мичуринск № 6853 с пассажирским составом под управлением машиниста 1991 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля и две его пассажирки 1944 и 1949 годов рождения погибли.

Задержка в движении поезда составила два часа 40 минут.

Проводится проверка.