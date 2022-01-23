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Житель Новомичуринска избил сожительницу из-за новой дубленки
В Новомичуринске 40-летний мужчина избил и едва не зарезал сожительницу в ходе скандала. 22 января пронская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 119 (Угроза убийством). Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Новомичуринске 40-летний мужчина избил и едва не зарезал сожительницу в ходе скандала. 22 января пронская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 119 (Угроза убийством). Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В ночь на пятницу, 21 января, мужчина устроил пьяный скандал из-за дубленки. Он не поверил, что сожительница купила новую вещь сама. Новомичуринец сильно избил женщину и схватился за нож.

«Из квартиры доносились женские крики, было слышно, как он ее бьет», — рассказали соседи.

Полицию избитая женщина вызвала сама, а днем в пятницу обратилась в больницу с множественными травмами.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.