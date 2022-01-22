В Сараевском районе грейдер завалил снегом машину с водителем и детьми

В Сараевском районе женщина с детьми в машине застряла на трассе. Проезжавший мимо грейдер, который чистил дорогу от снега, завалил автомобиль снегом, сообщает ИД «Пресса».

В Сараевском районе женщина с детьми в машине застряла на трассе. Проезжавший мимо грейдер, который чистил дорогу от снега, завалил автомобиль снегом, сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Можары. Машина многодетной матери, в салоне которой находилось трое детей, застряла на дороге. Женщина ждала помощи. После того, как грейдер проехал мимо, семья оказалась заблокирована в машине.

Семье помогли освободиться. В дорожной организации связались с женщиной и извинились за инцидент.

«Люди с 22 декабря чистят снег. Уже устали, механизатор не рассчитал расстояние до машины. К сожалению, это человеческий фактор», — пояснили в организации.