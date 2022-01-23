Появилось видео с места смертельной аварии на Ряжском шоссе

Появилось видео с места ДТП на Ряжском шоссе в Рязани, в котором погибли два человека и пострадали четверо. Видео опубликовали в соцсетях.

Появилось видео с места ДТП на Ряжском шоссе в Рязани, в котором погибли два человека и пострадали четверо. Видео опубликовали в соцсетях .

На кадрах видно, что одна из легковушек получила серьёзные повреждения, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, в субботу, 22 января, примерно в 22:00, вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе, столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. По предварительной информации, погибли два человека, травмы различной степени тяжести получили четверо, в том числе двое детей.