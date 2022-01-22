В Рязани произошло ДТП с двумя погибшими

В Рязани в субботу, 22 января, примерно в 22:00, вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе, столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в субботу, 22 января, примерно в 22:00, вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе, столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.