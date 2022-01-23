Водитель попавшей под электричку машины в Рязанской области ехал на запрещающий сигнал

Смертельное ДТП на переезде в Рязанской области спровоцировал водитель легковушки, нарушивший правила дорожного движения.

Смертельное ДТП на переезде в Рязанской области спровоцировал водитель легковушки, нарушивший правила дорожного движения.

ДТП произошло в воскресенье, 23 января, в 13:55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285 км перегона Милославское — Гротовский, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Водитель легкового автомобиля «Шевроле-Нива» проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6853 Узуново — Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет.

Погибли два пассажира автомобиля и водитель.

Прогнозируется задержка в графике движения пригородного поезда № 6853 Узуново — Троекурово.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» — 8-800-775-00-00.