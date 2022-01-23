В Рязанской области электричка раздавила машину с тремя людьми

В Рязанской области электричка протаранила автомобиль с людьми. Трагедия произошла в воскресенье, 23 января, на перегоне Милославское — Гротовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Рязанской области электричка протаранила автомобиль с людьми. Трагедия произошла в воскресенье, 23 января, на перегоне Милославское — Гротовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, в результате аварии погибли три человека.

Все они находились в машине.

Стали известны подробности аварии.