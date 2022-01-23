В Рязанской области электричка раздавила машину с тремя людьми
В Рязанской области электричка протаранила автомобиль с людьми. Трагедия произошла в воскресенье, 23 января, на перегоне Милославское — Гротовский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В Рязанской области электричка протаранила автомобиль с людьми. Трагедия произошла в воскресенье, 23 января, на перегоне Милославское — Гротовский. Об этом сообщает
По информации агентства, в результате аварии погибли три человека.
Все они находились в машине.