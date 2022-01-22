Рязанка рассказала, что после родов в Перинатальном центре ее ребенок лежит в коме

Семья из Рязани рассказала, что их новорожденный ребенок находится в коме после родов в Перинатальном центре. Об этом сообщает портал «ПроГород 62».

Семья из Рязани рассказала, что их новорожденный ребенок находится в коме после родов в Перинатальном центре. Об этом сообщает портал «ПроГород 62».

По словам рязанки, в конце ноября она по плану отправилась в роддом. В момент родов предварительные назначения были внезапно изменены, и ребенок родился с тяжелыми травмами. Младенец уже более месяца находится в глубокой коме.

Семья готовилась к рождению ребенка более десяти лет, женщина забеременела с помощью метода ЭКО, ее беременность проходила легко. Мальчик к моменту родов весил более 4 кг, и после консультаций со специалистами было решено провести кесарево сечение.

30 ноября 2021 года женщина отправилась в рязанский Перинатальный центр. По ее словам, операцию должна была проводить заведующая 2 декабря.

«1 декабря, накануне операции, приходил анестезиолог, посмотрел все документы, я подписала необходимые бумаги. Стала ждать операцию. Но в ночь на 2 декабря отошли воды, и мной начали заниматься дежурные акушеры и врачи, — рассказывает рязанка. — Снова появилась заведующая отделением. Говорю ей, что готовилась к операции, ничего не ела, поэтому можно делать. Но поведение заведующей резко изменилось. Она грубовато меня осмотрела, и говорит, что операции не будет, будешь рожать сама!»

Женщина пояснила, что, несмотря на ее мольбы, заведующая приняла решение организовать естественные роды. Уже в родильном отделении роженица пыталась объяснить врачам, что ей назначили кесарево сечение и рожать самой нельзя по показаниям. Но медики не приняли такое решение, ссылаясь на слова заведующей.

Рязанка рассказала, что когда начались роды, около 12:00 2 декабря, все пошло не так.

«В какой-то момент, при мониторинге состояния плода, врачи переполошились — упала частота сердцебиения. Потом сердцебиение совсем остановилось. Я им кричу, я же говорила, говорила! Все в шоке, врач психует, акушерка плачет. И никто ничего не объясняет», — отмечает женщина.

По ее словам, во время процедур ей дважды вводили препарат окситоцин, стимулирующий родовую деятельность, но при риске гипоксии плода этот препарат вводить нельзя.

«В родильном зале было в это время человек десять. Начали экстренные роды, сделали эпизитомию и стали доставать ребенка с помощью вакуума, надавливая мне на живот. Было 16:10. Они положили мне ребенка на грудь. Малыш не дышал. Я им кричу, что он не дышит! Вскоре ребенка унесли, а мне дали наркоз, чтобы завершить операцию. Я пришла в себя в 17:30. Акушерка плачет, врача нет. Позвонила мужу, сказала, что ребенок не дышит и его отвезли в реанимацию. Вскоре он перезвонил мне и сказал, что малыш в коме. Спросила акушерку, даст ли она показания о том, что здесь происходило. А она ответила, что, скорее всего, на нее все и свалят», — рассказала мать новорожденного.

Сейчас мальчик находится в состоянии глубокой комы. В связи с длительной гипоксией имеются тяжелые повреждения головного мозга. Шансов на выздоровление практически нет. Родители предприняли попытку перевести малыша в Москву, но специалисты ответили, что это нецелесообразно. По словам пары, заведующая отделением делала попытки уйти от ответственности, задним числом в некоторые документы были внесены изменения.

Семья намерена добиться ответственности тех, из-за чьей халатности пострадал ребенок. Готовится возбуждение уголовного дела. Ребенка готовят к переводу в детскую больницу, его состояние остается тяжелым.

В СК отреагировали на инцидент.