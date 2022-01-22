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После инцидента с младенцем в Перинатальном центре Рязани следователи проводят проверку
По факту инцидента с новорожденным ребенком, который впал в кому после родов в Рязанском перинатальном центре, назначена доследственная проверка.

По факту инцидента с новорожденным ребенком, который впал в кому после родов в Рязанском перинатальном центре, назначена доследственная проверка.

«По данному факту Московским МСО Рязани проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, ранее рязанская семья рассказала, что их новорожденный мальчик впал в глубокую кому. По их словам, это произошло из-за халатности врачей Перинатального центра.