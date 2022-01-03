Самые громкие ДТП 2021 года

РЗН. Инфо собрал самые страшные аварии, которые случились в 2021 году. Эти резонансные ДТП произошли в большинстве из-за несоблюдения правил дорожного движения.

РЗН. Инфо собрал самые страшные аварии, которые случились в 2021 году. Эти резонансные ДТП произошли в большинстве из-за несоблюдения правил дорожного движения.

15 января около села Дубровичи в Рязанском районе 30-летняя женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с военным «КамАЗом». Женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована, а ее 25-летний пассажир скончался.

Под утро 5 февраля на Южной окружной дороге в Рязани легковой «Фолльксваген» врезался в грузовик MAN. Погибли оба водителя — 34-летний и 54-летний мужчины. Грузовик был сбит с дороги. Пассажирке из легкового автомобиля потребовалась врачебная помощь.

Три легковых машины 1 марта столкнулись на 5-м километре автодороги Рязань-Льгово. В результате два человека — 64-летний водитель «Форда» и 44-летняя пассажирка ВАЗ-2114 — погибли.

8 марта на железнодорожном переезде в райцентре Шилово водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на рельсы, где в него врезался идущий грузовой поезд. Водитель машины погиб, а его пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

4 апреля на трассе между Рыбным и Рязанью 33-летний мужчина на легковом автомобиле столкнулся с попутным грузовиком «Вольво». Погибло три человека: сам водитель и две его пассажирки.

Поздно вечером 8 апреля на Московском шоссе 18-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2113, превысил скорость и врезался в полуприцеп грузовика «Рено», припаркованный у обочины. Салон легковой машины был раздавлен, водитель погиб. Утром 1 мая в районе села Горлово опрокинулась на трассе пожарная машина — водитель не справился с управлением. Находившийся в ней на пассажирском месте сотрудник МЧС скончался от полученных травм.

На улице Скопина 18 мая велосипедист, опасно сблизившись с поворачивающим мимо него грузовиком, оступился, упал ему под задние колеса и погиб.

В ночь на 15 июня в центре Рязани, на перекрестке перед ТЦ «Атрон», столкнулись два легковых автомобиля. Погибла 23-летняя девушка, бывшая в одной из машин пассажиром.

5 июля в Шиловском районе на дороге Ряжск-Касимов 20-летняя девушка без прав, управляя трактором, не смогла уйти от столкновения с грузовиком МАЗ, с которого посыпались бревна. Девушка погибла. Поврежден был также проезжавший автомобиль «Нива» — на него тоже падал груз.

13 июля под Рязанью на трассе М5 «Урал» тягач с полуприцепом столкнулся с самосвалом. Удар был такой силы, что тягач перевернулся и загорелся. Водителя тягача пришлось госпитализировать, а его пассажир скончался.

17 июля в Александро-Невском районе на трассе Р-22 «Каспий» автомобиль «Шкода» выехал на встречную полосу, где попал под грузовик «КамАЗ». 60-летний водитель, а также 49-летний и 75-летний пассажиры иномарки скончались.

В ночь на 8 августа в Шацке проезжавший житель Москвы сбил гуляющих по темной обочине дороги подростков. 17-летний юноша погиб сразу, 16-летняя девушка прожила в больнице еще больше недели, но тоже скончалась.

16 сентября в Сапожковском районе местный житель был задавлен … собственным транспортным средством. Его трактор опрокинулся в кювет, мужчина оказался снизу. Смерть наступила от полученных травм.

23 ноября отечественный и иностранный легковые автомобили столкнулись на трассе Рязань-Владимир в Клепиковском районе, между Рябиновкой и Болонью. Два человека в автомобиле «Дэу», оба в возрасте 23 лет, погибли.

Вечером 30 ноября на Ряжском шоссе 39-летний водитель «дальнобойного» грузовика, не успев затормозить перед пешеходным переходом, свернул на обочину и сбил людей на остановке «Химволокно». 49-летняя и 51-летняя женщины скончались. На время следствия по делу суд не арестовал водителя, ему лишь запретили управлять автомобилем.

8 декабря в Скопинском районе на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись «Газель», «Форд» и грузовик MAN. Погиб водитель «Газели».