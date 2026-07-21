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Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обрыва
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точкой на карте рождения. Это пространственный каркас, в котором сформировался его поэтический язык.

Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точкой на карте рождения. Это пространственный каркас, в котором сформировался его поэтический язык. География его жизни здесь четко делится на три этапа: детство и первые стихи в Константинове, учеба и начало взросления в Спас-Клепиках, и короткие визиты уже состоявшегося столичного поэта обратно к родным берегам Оки.

Спас-Клепики: школа вместо семинарии

В 1909 году пятнадцатилетний Есенин покинул родное село ради учительской школы в уездном городе Спас-Клепики. Деревянное здание учебного заведения сохранилось по адресу улица Просвещения, дом 49. Здесь будущий поэт провел три года с 1909 по 1912 год.

Именно в стенах этой школы произошел переход от детских подражаний крестьянским поэтам к самостоятельному творчеству. В комнате общежития при школе он жил вместе с Григорием Панфиловым, ставшим его единственным близким другом. Кружок Григория стал первой литературной студией Есенина. Юноша писал о природе, любви и смерти, подражая Лермонтову и Надсону, но уже искал собственный ритм. До наших дней дошли около 60 стихотворений этого периода, написанных чернилами в обычных ученических тетрадях. Среди них — ранняя версия знаменитой «Березы». Учитель русского языка Евгений Хитров первым оценил талант юноши, хотя и журил за грамматические ошибки. В здании бывшей школы сейчас находится филиал музея-заповедника, где воссоздана обстановка класса и комнаты учеников того времени.

Константиново: ось координат

Село расположено на высоком правом берегу Оки в Рыбновском районе, в 43 километрах от Рязани. Пространство здесь диктует оптику: резкий поворот русла реки создает широкую пойму, а перепад высот между кромкой берега и урезом воды достигает нескольких десятков метров. Именно этот масштаб позже превратится в стихах в «голубую Русь».

Центр притяжения — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Комплекс включает несколько ключевых объектов:

  • Усадьба родителей. Дом восстановлен по фотографиям и воспоминаниям сестер поэта после пожара. Внутри сохранена планировка начала XX века. Главный артефакт — сундук, в котором Есенин хранил рукописи и книги во время приездов из Москвы. На стене висит шаль и кофта матери, Татьяны Федоровны, упомянутые в строках «Письмо матери»: «Что ты часто ходишь на дорогу / В старомодном ветхом шушуне».
  • Земская школа. Одноэтажное кирпичное здание, где Сергей учился четыре года (хотя из-за озорства оставался на второй год). Парты воссозданы по образцам земских училищ. Рядом стоит бюст юного поэта работы скульптора И. Г. Онищенко.
  • Церковь Казанской иконы Божией Матери. Храм конца XVIII века, где крестили младенца Сергея. Священник Иван Смирнов был духовным наставником семьи. В советское время здание использовалось как зернохранилище, кресты были сняты. Службы возобновились только в начале 1990-х годов. Из подлинных икон времен Есенина сохранились лишь две — их спрятали местные жители.
  • Дом священника. Место действия завязки поэмы «Анна Снегина». Именно здесь, в гостях у отца Ивана, подросток Есенин впервые увидел Анну Сардановскую. Здание сильно перестроено, но фундамент остался историческим.
  • Амбар. Летняя постройка рядом с домом Кашиной (помещицы Лидии Кашиной, прототипа Анны Снегиной), где поэт любил уединяться с блокнотом. Окна амбара выходят прямо на окский разлив.
  • На краю обрыва растет тополь, посаженный самим Есениным в 1924 году за год до гибели. Дерево пережило пожары и эрозию почвы благодаря глубокой корневой системе. Рядом с ним установлена простая деревянная скамья — точка обзора, откуда открывается вид на луга, которые не менялись со времен Нестора летописца.

Окрестности и другие адреса

Есенинская география области выходит за пределы одного села. В селе Федякино жила семья мужа сестры поэта, Екатерины. В самом Рязани значимых мест немного, так как городскую гимназию он не окончил, сбежав в Москву. Однако именно из рязанского военкомата осенью 1915 года его должны были отправить на Первую мировую войну, от которой поэта спасло вмешательство Григория Распутина и протекция полковника Дмитрия Ломана.

Интерес представляет Солотча — лесной поселок под Рязанью. Хотя прямых документальных свидетельств пребывания там Есенина нет, ландшафт соснового бора над Старицей зеркально отражает природу Мещеры, куда поэт выезжал на охоту со своими московскими друзьями-писателями. В соседнем доме-музее гравера Ивана Пожалостина бывали Паустовский и Гайдар, создавая ту же самую атмосферу русской литературной провинции.

Логистика маршрута и гиды

Осмотр мест возможен самостоятельно или через туристическую инфраструктуру Рязанской области.

Транспортная доступность высокая. От автовокзала «Центральный» в Рязани до Константинова ходят регулярные автобусы № 132 (время в пути около полутора часов). На личном автомобиле маршрут идет по трассе Р-132. Парковка у входа в музей-заповедник платная, в дни фестивалей места заканчиваются задолго до полудня.

Экскурсии по местам Сергея Есенина делятся на два типа. Стандартный обзор длится 1 час 30 минут и охватывает родительский дом, школу и усадьбу Кашиной. Стоимость единого билета составляет около 600 рублей. Второй формат — тематические прогулки с местными краеведами. Частные гиды предлагают маршруты «По тропинкам детства», включающие спуск к Оке, посещение святого источника в честь Николая Чудотворца в близлежащем селе Пощупово и осмотр дома сестер поэта Александры и Екатерины.

Существуют многодневные туры выходного дня формата «Литературное кольцо», объединяющие Константиново, Пощуповский монастырь и Иоанно-Богословскую обитель. Местные экскурсоводы, многие из которых работают в музее десятилетиями, делают упор не на пересказ биографии, а на бытовые детали: чем пахло в избе, как топилась печь, сколько стоил фунт сахара в лавке купца Крылова в 1910 году. В теплое время года от пристани в Константиново отходят прогулочные теплоходы по Оке, позволяющие увидеть высокий берег со стороны воды — ракурс, который видел сам поэт, возвращаясь домой на пароходе «Михаил Архангел».

Культурный календарь привязан к датам жизни поэта. В первую субботу октября проходит ежегодный фестиваль «Есенинская осень», собирающий десятки тысяч человек. В программе — возложение цветов, выступления ансамбля «Радуница» и открытый микрофон для современных авторов на ступенях усадьбы.

Тексты Есенина невозможно отделить от рельефа Рязанской земли. Высокий берег, запах антоновских яблок в сентябре, гул колоколов Казанской церкви и ширина окского горизонта остаются константами. Меняются только деревянные настилы на дорожках и материал кровли домов, сохраняя геометрию пространства, в котором звучал голос последнего поэта деревни.