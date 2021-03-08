Момент смертельного ДТП под Рязанью попал на видео

Водитель Lada Kalina выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего в него врезался грузовой поезд. Водитель легковушки погиб, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.