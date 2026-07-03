Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани

Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на рынке на сезонные фрукты и ягоды. В прошлом году рязанцев шокировала стоимость черешни, голубики и других ягод. В этот раз местом для обзора стал рынок в Песочне на улице Новоселов, где представлен самый широкий ассортимент сезонных витаминов.

Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на рынке на сезонные фрукты и ягоды. В прошлом году рязанцев шокировала стоимость черешни, голубики и других ягод. В этот раз местом для обзора стал рынок в Песочне на улице Новоселов, где представлен самый широкий ассортимент сезонных витаминов.

Людей на рынке — столпотворение. Проход между рядами местами напоминает полосу препятствий, а у некоторых продавцов выстраиваются приличные очереди.

В фаворитах у покупателей пока черешня, абрикосы и нектарины. А вот арбузы, которых на прилавках уже предостаточно, пользуются скромным спросом — рязанцы предпочитают подождать, пока бахчевые станут слаще [хотя продавцы, конечно, уверяют, что арбузы уже — «мед» ].

Цены на рынке разнообразные. Клубника предлагается в диапазоне от 300 до 350 рублей за килограмм. Летом 2025 года ягода стоила в среднем дешевле — 250-280 рублей за килограмм. Также было больше местной клубники из Старожиловского района.

Торговцы хвалят тамбовскую ягоду, обещая сладкий домашний вкус, и мелкую рязанскую, которая, по всей видимости, растет в лесу или на дачах без грядок. Мичуринская малина стоит 600 рублей.

Вишня и слива оцениваются одинаково в 2026 году — в 350 рублей за килограмм. В 2025-м цена вишни достигала 550 рублей.

Отдельная история — лесные и садовые ягоды, которые не так просто найти. Красная смородина продается только в двух-трех местах, и цена нестандартная — 200 рублей за стаканчик.

Зеленым и фиолетовым крыжовником торгуют в единственной точке по той же цене за стакан.

А вот алыча продается только в одном месте. Ценник «кусается» — 1300 рублей за один килограмм.

В зависимости от продавца и размера контейнера голубика стоит от 650 до 750 рублей за килограмм, а в некоторых точках ее продают на развес по 100 рублей за 100 граммов, что в пересчете дает тысячу рублей за килограмм.

Местную ягоду из садов Мичуринска и Захарова можно найти за 250 рублей, но это скорее исключение. В прошлом году голубика была настоящим деликатесом — крымская и краснодарская стоила 1500-1600 рублей, а марокканская и вовсе продавалась за 2000 рублей за килограмм.

Цены на фруктовый ряд выглядят более демократично. Нектарины из Узбекистана выставлены от 180 до 250 рублей за килограмм, в зависимости от цвета и размера.

В прошлом году нектарины и персики стоили в среднем 300 рублей за килограмм.

Абрикосы, включая медовые и жердель из Ростова, стоят от 250 до 350 рублей.

Персики, в том числе плоские инжирные, оцениваются от 270 до 450 рублей.

Черешня, виноград киш-миш и узбекская дыня «Колхозница» держатся в районе 350 рублей, хотя дыню можно найти и по 50, и по 150 рублей за килограмм.

Черешня в этом году значительно подешевела — в прошлом году килограмм азербайджанской и узбекской ягоды стоил 550 рублей.

Яблоки, включая крупный «Черный принц», и груши нового урожая предлагают по 180-300 рублей.

Цитрусовые на фоне летнего изобилия выглядят грустно. Апельсины лежат на прилавках по 140 рублей за килограмм.

Рязанцы закупаются фруктами в больших объемах — на заготовки. Женщина приобретает три килограмма клубники и тут же начинает подробно делиться с продавцом и соседями по очереди секретным рецептом варенья, обещая, что ягода сохранит свой аромат.

Рядом пенсионерка бережно перебирает голубику. Она признается, что уже много лет подряд покупает ягоды у одного и того же торговца, перетирает ее с сахаром и хранит в морозилке всю зиму до самой весны, добавляя потом в утреннюю кашу.

Еще один мужчина выбирает персики, придирчиво нюхая каждый плод, чтобы убедиться в спелости, а рязанец в шортах скупает сразу пять килограммов черешни, объясняя, что дети не успевают съедать свежую, поэтому ее пустят на домашний компот.