В Рязанской области пожарный погиб при опрокидывании машины
Перевернулся пожарный автомобиль ЗИЛ ГКУ Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба». Машина вылетела в кювет, пожарный погиб.
В субботу, 1 мая, в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб пожарный. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 7 утра у села Горлово Скопинского района. Перевернулся пожарный автомобиль ЗИЛ ГКУ Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба». Машина вылетела в кювет, пожарный погиб. Отмечается, что водитель не справился с управлением.
Причины ДТП устанавливают.