В Скопинском районе в массовом ДТП погиб водитель «ГАЗели»

Авария произошла на 266 километре трассы Р-22.

В Скопинском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 8 декабря, примерно в 13:20, на 266 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительным данным, столкнулись Ford, «ГАЗель» и грузовик MAN. В результате ДТП погиб водитель «ГАЗели».

На месте работали полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.

Движение по трассе не перекрывали.