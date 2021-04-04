В Рыбновском районе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Рыбновском районе три человека погибли в ДТП с грузовиком. Авария произошла 4 апреля на 174-м километре автодороги М5 «Урал».

В Рыбновском районе три человека погибли в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М5 «Урал», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

33-летний житель Рыбновского района, управляя легковым автомобилем Mercedes, двигался в сторону Рязани. По предварительной информации, он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области.

В результате происшествия водитель и две пассажирки Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП.

Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Очевидец снял видео с места смертельной аварии. В СМИ появились фото с места ДТП.