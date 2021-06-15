Момент смертельного ДТП в центре Рязани попал на видео

В ночь на вторник, 15 июня, столкнулись Mercedes-Benz и Honda Accord.

Момент смертельного ДТП в центре Рязани попал на видео с камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в соцсети.

Авария произошла в ночь на вторник, 15 июня, примерно в 00:34 вблизи дома №18 по улице Ленина. По предварительной информации, 36-летний житель Москвы на Mercedes-Benz на регулируемом перекрестке поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречному автомобилю. Вследствие этого в него врезалась Honda Accord по управлением 24-летнего рязанца.

В результате аварии погиб один человек — 23-летняя девушка, еще двое пострадали.