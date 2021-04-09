Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
8 апреля, примерно в 23:55, на Московском шоссе 18-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2113, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на полуприцеп грузового автомобиля Renault Premium, припаркованный у обочины проезжей части. Водитель скончался на месте ДТП.
В региональном УМВД рассказали подробности ДТП на Московском шоссе.
Авария произошла в четверг, 8 апреля, примерно в 23:55, в Рязани на Московском шоссе. 18-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2113, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузовика Renault Premium, припаркованный у обочины проезжей части.
Водитель «тринадцатой» скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
ДТП попало на видео.