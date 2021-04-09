Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на Московском шоссе

8 апреля, примерно в 23:55, на Московском шоссе 18-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2113, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на полуприцеп грузового автомобиля Renault Premium, припаркованный у обочины проезжей части. Водитель скончался на месте ДТП.