Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых моделей бренда

В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные автомобили бренда VOLGA. Продажи стартовали по всей стране летом 2026 года. 11 июля рязанцам представили полную линейку моделей на дне открытых дверей в автосалоне «Автоимпорт Север». Гостям мероприятия презентовали: Volga C50, Volga K40 и Volga K50.

В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные автомобили бренда VOLGA. Продажи стартовали по всей стране летом 2026 года. 11 июля рязанцам представили полную линейку моделей на дне открытых дверей в автосалоне «Автоимпорт Север». Гостям мероприятия презентовали: Volga C50, Volga K40 и Volga K50.

Возрождение бренда VOLGA — это не просто выпуск новых машин, а полноценный проект, который объединил собственные инженерные разработки и передовые технологические практики, уже зарекомендовавшие себя на международном уровне. Это решение поможет сегменту отечественной промышленности снизить зависимость от зарубежных поставок и увеличить темпы собственного производства. VOLGA успешно совмещает премиальные технологии с ценами, привлекательными для широкой аудитории.

«Бренд VOLGA — это не только автомобили, но и системный шаг к технологическому суверенитету, а также новый этап для отечественного автомобилестроения. Мы создаем не просто автомобили, а символ независимого, сильного и технологичного будущего нашей страны. В планах компании: увеличение локализации и расширение модельного ряда за счет открытия новых направлений сотрудничества с другими мировыми брендами», — поделился директор по продажам официального дилера в Рязани Кирилл Зверев.

На дне открытых дверей рязанцы подробно ознакомились с характеристиками новых моделей и даже приняли участие в тест-драйве, на котором можно было оценить автомобиль в реальных условиях на городской трассе. Наслаждаясь приятной музыкой, гости перемещались между моделями, задавали интересующие вопросы консультантам, фотографировались в машинах и около них, а также узнавали о ценах и специальных предложениях.

Каждая из представленных машин ориентирована на потребности разной аудитории. Так, например, Volga C50 — седан бизнес-класса с элегантным дизайном и богатым оснащением. Он рассчитан на частных покупателей и корпоративных клиентов, нуждающихся в ежедневных поездках с комфортом. Volga K40 — среднеразмерный кроссовер, сочетающий проходимость, комфорт и передовые технологии. Модель идеально подойдет финансово обеспеченным семьям, предпочитающим активно использовать автомобиль на российских дорогах. Даже суровые погодные условия ему не страшны.

Особенный интерес у рязанцев вызвал Volga K50 — флагманский кроссовер с просторным салоном, рассчитанный на большие семьи и корпоративные перевозки. Машина предлагает расширенный набор технологий и повышенный уровень оснащения. Здесь сочетаются статус и безопасность.

В современных моделях не обошлось, конечно, и без искусственного интеллекта. Модель Volga K50 оснащена фирменным голосовым помощником, который реагирует на кодовую фразу «Привет, Волга». Русскоязычный ИИ-ассистент способен самостоятельно изменять параметры климат-контроля и положение панорамной крыши.

«Как человек, который ездит много и по разным дорогам, я в первую очередь смотрю на надежность. Здесь все в понятном, рабочем исполнении. Не просто собрали из того, что было, а показали продуманную линейку под реальные потребности людей. Для меня важно, чтобы автомобиль был не только красивым, но и имел определенные характеристики», — отметил один из гостей мероприятия Александр.

Многие рязанцы были приятно удивлены, увидев вживую новые отечественные модели и протестировав их в настоящих городских условиях. Теперь VOLGA в сознании людей ассоциируется не с ушедшей эпохой, а с началом новой эры. Стало понятно, что качественные современные автомобили могут производиться и отечественным предприятиями.

Производство всех моделей осуществляется в России, а именно на заводе в Нижнем Новгороде. Каждый автомобиль VOLGA — это выбор тех, кто ценит инновации, достижения и традиции. Возрождение бренда способно задать новую планку для российского автопрома в условиях масштабных перемен в мировой экономике.