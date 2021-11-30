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Полиция установила личности погибших в аварии на Ряжском шоссе
В ДТП на остановке «Химволокно» погибли женщины 51 и 49 лет. Пострадала 61-летняя женщина.

Полиция установила личности погибших в аварии на Ряжском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ДТП на остановке «Химволокно» погибли женщины 51 и 49 лет. Пострадала 61-летняя женщина.

Напомним, смертельная авария произошла во вторник, 30 ноября. 39-летний водитель грузовика, уходя от столкновения, наехал на остановку общественного транспорта.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Рязанская прокуратура взяла на контроль расследование аварии.