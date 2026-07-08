«Любовь к собаке всегда на первом месте»

Председатель Рязанского областного общества охотников и рыболовов Сергей Кузин — о 51-й областной выставке собак охотничьих пород.

В Рязани прошла 51-я Рязанская областная выставка собак охотничьих пород. В этом году она объединила 194 собаки 21 породы из восьми регионов России. Почему такие мероприятия остаются важной частью охотничьего собаководства, что оценивают эксперты и почему любовь к собаке важнее любых наград — об этом мы поговорили с председателем Рязанского областного общества охотников и рыболовов Сергеем Кузиным.

— Сергей Владимирович, выставка проходит уже в 51-й раз. Почему она по-прежнему остаётся важным событием?

— Это не просто выставка, а значимая часть племенной работы. Здесь мы можем увидеть лучших представителей охотничьих пород, оценить их уровень и понять, в каком направлении сегодня движется охотничье собаководство. Именно такие мероприятия помогают сохранять породные качества, поддерживать сильное племенное поголовье и дают возможность обмениваться опытом с коллегами из других регионов.

— Насколько масштабной получилась выставка в этом году?

— Мы очень довольны тем, как она прошла. В этом году на выставке были представлены 194 собаки 21 охотничьей породы. К нам приехали участники из Москвы, Московской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Брянской областей. Работали восемь рингов, а оценивали собак 24 эксперта со всей России. Такие цифры говорят сами за себя — интерес к выставке растёт, и она уже давно стала местом встречи единомышленников.

— Многие зрители впервые приходят на такое мероприятие. Что, на ваш взгляд, им особенно интересно увидеть?

— Прежде всего — лучших представителей охотничьих пород в одном месте. У каждой собаки свой характер, свои сильные стороны, своя история подготовки. Для владельца каждый выход в ринг — это результат большого труда. А для зрителей это возможность поближе познакомиться с миром охотничьего собаководства и увидеть то, что обычно остаётся за кадром.

— Кто определяет лучших и насколько высок уровень экспертизы?

— На выставке работали 24 эксперта из разных регионов России. Это специалисты с большим опытом, которые хорошо знают особенности пород и могут объективно оценить каждую собаку. Они смотрят на соответствие породным стандартам, рабочие качества и племенные перспективы. Для участников это не просто оценки и дипломы, а профессиональное мнение, которое помогает двигаться дальше.

— Что лично для вас является главным итогом такого дня?

— Любовь к собаке — всегда на первом месте. Для каждого, кто приезжает на выставку, это не просто питомец. Это верный друг, напарник и часть семьи. С охотничьей собакой человек проходит большой путь — от первых тренировок до совместного выхода на охотничью тропу. Это особая связь, которая строится на доверии, уважении и настоящей привязанности.

И, конечно, ни одно такое мероприятие невозможно провести силами одного человека или даже одной организации. Мне особенно хотелось бы поблагодарить инициативных членов нашего общества, владельцев охотничьих собак, волонтёров, многочисленных партнёров и всех неравнодушных людей. Именно благодаря таким людям выставка из года в год развивается и объединяет всё больше участников.

Отдельные слова признательности хочу выразить эксперту-кинологу Константину Рублеву — человеку, который стал автором и вдохновителем нового формата нашей выставки. Его любовь к охотничьему собаководству, энергия и преданность своему делу вдохновляют окружающих, помогают объединять единомышленников и делают нашу выставку именно такой, какой мы хотим её видеть — современной, интересной и по-настоящему живой.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и наших партнёров. Генеральным спонсором 51-й Рязанской областной выставки собак охотничьих пород выступила Группа компаний «Автоимпорт». Искреннюю признательность выражаем всем организациям, поддержавшим проведение выставки, в том числе компании «Чистый город». Благодаря этой поддержке нам удалось провести мероприятие на высоком организационном уровне.