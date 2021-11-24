В полиции назвали виновника смертельной аварии в Клепиковском районе
За рулем Lada Priora был 35-летний житель Рязанской области. Он не справился с управлением и столкнулся с Daewoo Nexia.
В пресс-службе регионального управления МВД
Водитель «Нексии» и 23-летний пассажир погибли. Водителя «Приоры» доставили в больницу.
Напомним, авария произошла на 16-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань» между деревней Рябиновка и поселком Болонь. Сообщалось, что столкнулись Daewoo Nexia и «ВАЗ-2112».
Очевидцы выложили в соцсети видео с места ДТП.