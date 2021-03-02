Появились фото смертельного ДТП под Рязанью

От полученных травм скончались два человека. Еще одного госпитализировали.

Вечером в понедельник, 1 марта, на 5-м километре дороги «Рязань — Льгово» произошла авария. Полиция опубликовала фото с места происшествия.

По предварительной информации, 64-летний житель Рязанского района на Ford Fusion по касательной столкнулся с Chevrolet Niva, а затем с «ВАЗ 2114» под управлением 31-летнего мужчины из Рязанского района.

В результате от полученных травм скончались водитель Ford и 44-летняя пассажирка «четырнадцатой». Водителя «ВАЗ 2114» госпитализировали.