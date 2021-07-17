В Александро-Невском районе «Шкода» врезалась в «КамАЗ», есть погибшие
Авария произошла в 6.40 на 320-м километре участке дороги Р-22 «Каспий». Погибли три человека.
В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 6.40 на 320-м километре участке дороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 50-летний водитель на иномарке Skoda Rapid выехал на встрчную полосу и столкнулся с автомобилем марки «КамАЗ», под управлением 22-летнего водителя.
Водитель, а также 49-летний и 75-летний пассажиры легковушки скончались на месте.
По факту ДТП проводится проверка.