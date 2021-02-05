В ночной аварии на выезде из Рязани погибли двое

В аварии, которая произошла в 4:58 пятницы, 5 февраля, на 181-м километре трассы М-5 в Рязани, погибли двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии, которая произошла в 4:58 пятницы, 5 февраля, на 181-м километре трассы М-5 в Рязани, погибли двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 34-летний житель города Санкт-Петербурга на Volkswagen Polo ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в грузовик MAN под управлением 54-летнего жителя Самарской области.

В результате оба водителя скончались на месте ДТП. Травмы также получила 37-летняя пассажирка Volkswagen.

Ранее появилось видео с места аварии.