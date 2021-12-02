\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 74.06 0.09 03/12
ЦБ EUR 83.81 -0.03 03/12
Нал. USD 73.00 / 74.70 17:55
Нал. EUR 83.15 / 84.00 17:55
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
2 609
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
3 205
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
6 360
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
6 694
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд освободил из-под стражи водителя, который сбил насмерть двух женщин на остановке в Рязани
В четверг, 2 декабря, Октябрьский суд избрал для 39-летнего Дмитрия А. меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд освободил из-под стражи водителя, который сбил насмерть двух женщин на остановке в Рязани. В четверг, 2 декабря, Октябрьский суд избрал для 39-летнего Дмитрия А. меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, 30 ноября водитель «проявив самоуверенность» не затормозил перед пешеходным переходом на Ряжском шоссе. Чтобы избежать аварии с остановившейся впереди легковушкой, мужчина свернул вправо и выехал на остановку. Там он сбил трех женщин. Двое пешеходов скончались.

Прокурор потребовал для подсудимого запрет на вождение автомобиля, суд ходатайство поддержал. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Ранее с него взяли подписку о невыезде.

Напомним, против водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).