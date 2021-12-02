Суд освободил из-под стражи водителя, который сбил насмерть двух женщин на остановке в Рязани

В четверг, 2 декабря, Октябрьский суд избрал для 39-летнего Дмитрия А. меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд освободил из-под стражи водителя, который сбил насмерть двух женщин на остановке в Рязани. В четверг, 2 декабря, Октябрьский суд избрал для 39-летнего Дмитрия А. меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, 30 ноября водитель «проявив самоуверенность» не затормозил перед пешеходным переходом на Ряжском шоссе. Чтобы избежать аварии с остановившейся впереди легковушкой, мужчина свернул вправо и выехал на остановку. Там он сбил трех женщин. Двое пешеходов скончались.

Прокурор потребовал для подсудимого запрет на вождение автомобиля, суд ходатайство поддержал. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Ранее с него взяли подписку о невыезде.

Напомним, против водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).