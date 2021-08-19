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Погибших в ДТП в Шацком районе подростков похоронили
Юношу похоронили 9 августа в Пронске, а девушку — 18 августа в Подольске. Оба подростка приезжали в Шацкий район на каникулы. В начале августа во время прогулки их сбила машина.

Погибших в ДТП в Шацком районе подростков похоронили. Об этом РЗН. инфо рассказала знакомая подростков.

По информации собеседницы, юношу похоронили 9 августа в Пронске, а девушку — 18 августа в Подольске.Знакомая детей рассказала, что оба подростка приезжали в Шацкий район на каникулы. В начале августа во время прогулки их сбила машина.Смертельное ДТП произошло в ночь с 7 на 8 августа. 53-летний житель Москвы на автомобиле Kia сбил несовершеннолетних, двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении. Погиб 17-летний пешеход, 16-летняя девушка получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. 18 августа девушка умерла. Виновника арестовали.