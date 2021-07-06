На трассе в Шиловском районе произошло смертельное ДТП с участием трактора

Авария произошла в понедельник, 5 июля, на 169 километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

На трассе в Шиловском районе произошло смертельное ДТП с участием трактора. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 5 июля, на 169 километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации, 27-летняя рязанка, не имея права управления трактором Т-40, выехала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество грузовику «МАЗ» с полуприцепом, который двигался по главной дороге. В результате столкновения бревна с пострадавшего автомобиля упали на попутную «Ниву», под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП женщина-водитель трактора Т-40 погибла.

По данному факту проводится проверка.