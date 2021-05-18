Момент смертельного ДТП с велосипедистом в Скопине попал на видео

На кадрах видно как «КамАЗ» выезжает на дорогу и ровняется с велосипедистом.

Момент смертельного ДТП с велосипедистом в Скопине попал на видео. Видео с камеры наблюдения очевидцы выложили в соцсетях.

На кадрах видно как «КамАЗ» выезжает на дорогу и ровняется с велосипедистом. Тот оступается и падает грузовику под колеса.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 18 мая. На улице Карла Маркса «КамАЗ» наехал на велосипедиста. В результате аварии велосипедист погиб.