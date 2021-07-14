Появились подробности смертельного ДТП под Рязанью
Примерно в 12:00 13 июля на 207 километре трассы М5 «УРАЛ» 37-летний житель Пензы на грузовике DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию. Транспортное средство столкнулось с самосвалом Volvo, которым управлял 39-летний рязанец. После этого тягач перевернулся и загорелся.
Полиция опубликовала подробности смертельного ДТП, произошедшего во вторник, 13 июля, под Рязанью. Информация появилась на
Примерно в 12:00 13 июля на 207 километре трассы М5 «УРАЛ» 37-летний житель Пензы на грузовике DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию. Транспортное средство столкнулось с самосвалом Volvo, которым управлял 39-летний рязанец. После этого тягач перевернулся и загорелся.
Водитель получил травмы, его госпитализировали, водителю оказали медпомощь. На месте скончался 33-летний житель Пензенской области — пассажир тягача.
Обстоятельства ДТП уточняются.