В Сапожковском районе мужчину насмерть придавило мини-трактором

Авария случилась в четверг, 16 сентября, на 26-м километре автодороги «Сапожок-Сараи-Борец».

В Сапожковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась в четверг, 16 сентября, на 26-м километре автодороги «Сапожок-Сараи-Борец». По предварительной информации, 40-летний житель села Собчаково ехал на мини-тракторе. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Транспортное средство опрокинулось, а водителя им придавило.

От полученных травм водитель скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.