Появились подробности смертельного ДТП с военным «КамАЗом» под Рязанью

По предварительной информации, в 14:40 Hyundai под управлением 30-летней рязанки вылетел на «встречку» и врезался в военный «КамАЗ».

Появились подробности аварии, которая произошла 15 января около Дубровичей. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По предварительной информации, в 14:40 Hyundai под управлением 30-летней рязанки вылетел на «встречку» и врезался в военный «КамАЗ».

В результате женщину-водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали, ее 25-летний пассажир от полученных травм скончался.

Ранее появилось видео с места ДТП.

Фото ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району