Появились подробности смертельного ДТП с военным «КамАЗом» под Рязанью
По предварительной информации, в 14:40 Hyundai под управлением 30-летней рязанки вылетел на «встречку» и врезался в военный «КамАЗ».
Появились подробности аварии, которая произошла 15 января около Дубровичей. Об этом пишет издательство «
По предварительной информации, в 14:40 Hyundai под управлением 30-летней рязанки вылетел на «встречку» и врезался в военный «КамАЗ».
В результате женщину-водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали, ее 25-летний пассажир от полученных травм скончался.
Ранее появилось видео с места ДТП.
Фото ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району