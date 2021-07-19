Смертельные случаи на рязанских водоемах и секс с подростком в поле. Главные новости выходных, 17-18 июля

Минувшие выходные в Рязанской области были богатыми на происшествия. Вспомним главные события прошедшего уикенда.
Происшествия
В эти выходные произошло несколько происшествий на воде.
В Касимове из Оки подняли тело мужчины. Он жаловался на плохое самочувствие.
В рязанском карьере утонул мужчина. Следователи рассказали подробности его гибели. О произошедшем также сообщили очевидцы.
В Новомичуринске пожилая пара выловила из водоема человеческий череп.
Также немало инцидентов произошло на дорогах
В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. В Рязани мотоциклист не справился с управлением из-за высокой скорости. В аварии в Приокском пострадал девятнадцатилетний юноша. Рязанских водителей возмутил велосипедист, выехавший на проезжую часть.
Под Касимовом произошло серьезное ДТП
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