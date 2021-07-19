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Смертельные случаи на рязанских водоемах и секс с подростком в поле. Главные новости выходных, 17-18 июля
Минувшие выходные в Рязанской области были богатыми на происшествия. Публикуем главные события прошедшего уикенда.

Минувшие выходные в Рязанской области были богатыми на происшествия. Вспомним главные события прошедшего уикенда.

Происшествия

В эти выходные произошло несколько происшествий на воде.

В Касимове из Оки подняли тело мужчины. Он жаловался на плохое самочувствие.

В рязанском карьере утонул мужчина. Следователи рассказали подробности его гибели. О произошедшем также сообщили очевидцы.

В Новомичуринске пожилая пара выловила из водоема человеческий череп.

Также немало инцидентов произошло на дорогах

В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. В Рязани мотоциклист не справился с управлением из-за высокой скорости. В аварии в Приокском пострадал девятнадцатилетний юноша. Рязанских водителей возмутил велосипедист, выехавший на проезжую часть.

Под Касимовом произошло серьезное ДТП

К другим новостям

В поле под Рязанью водитель занялся сексом с 14-летней девочкой. Инцидент произошел еще в начале июля, но сейчас стало известно, что на мужчину завели дело. Он оказался женатым.

Рязанцы пожаловались на туристов из Саратова у Ласковского озера. Главврач ОКБ подвел итоги борьбы с коронавирусом за 444 дня.

В Борковском затоне заметили маслянистое пятно с кашеобразной примесью. Оно попало на видео.

В Кадомском районе село пострадало от сильного града.

Рязанка пожаловалась на торчащую из столба проволоку в центре города. В Рязани предложили изменить дорожное движение в Московском районе.

Под Рязанью засняли песчаный вихрь.

В Рязани закрылся ресторан «Золотая шпора». Рязанский хор выступил в прямом эфире Первого канала.