В Рязани мотоциклист не справился с управлением из-за высокой скорости
В результате происшествия на Северной окружной мотоциклист получил травмы, его госпитализировали
В Рязани на Северной окружной опрокинулся мотоциклист. Авария произошла в субботу, 17 июля в 20:10.
Как сообщили в ряязанской госавтоинспекции, 36-летний рязанец на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением из-за высокой скорости.
В результате происшествия мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.