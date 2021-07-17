В прямом эфире «Первого канала» выступил рязанский хор

В субботу, 17 июля, в прямом эфире «Первого канала» в рамках передачи «Доброе утро» выступил молодежный камерный хор РГУ имени Сергея Есенина. Коллектив исполнил замбийскую народную песню «Bonse Aba» и спиритчуэл «Jerico».

В субботу, 17 июля, в прямом эфире «Первого канала» в рамках передачи «Доброе утро» выступил молодежный камерный хор РГУ имени Сергея Есенина. Коллектив исполнил замбийскую народную песню «Bonse Aba» и спиритчуэл «Jerico».

Напомним, молодежный хор РГУ имени Сергея Есенина был основан в 2006 году. В 2011 году коллектив выпустил свой первый музыкальный альбом.

На счету у хора десятки сольных концертов, выступлений на конкурсах и фестивалях в городах России и мира. Коллектив принимал участие во Всемирных хоровых играх, самом масштабном хоровом конкурсе планеты, откуда он привез две золотые медали. Всего на его счету шесть золотых и две серебряные медали международного достоинства.

В мае 2021 года коллектив отметил свое 15-летие сольным концертом в рязанской филармонии.