В Новомичуринске пожилая пара выловила из водоема человеческий череп

Страшную находку обнаружили на водохранилище в товариществе «Медик».

В Новомичуринске пожилая пара выловила из водоема человеческий череп. Об этом в субботу, 17 июля, пишет ИД «Пресса» .

Находку обнаружили в пятницу, 16 июля, на берегу водохранилища в товариществе «Медик». Пожилые рязанцы приехали туда на свою дачу.

«Муж, как всегда, начал чистить „кошкой“ с мостков дно от травы, и вдруг зовет меня, — рассказывает хозяйка. — Сначала я не поняла, что за предмет он вытащил из воды. А присмотрелась: очертания человеческого черепа. Так и оказалось», — рассказала жена пенсионера.

После этого супруги позвонили в полицию. На место прибыли участковые, оформили документы и забрали череп.

По данному факту проводится проверка.