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СК: Утонувший под Касимовым мужчина жаловался на плохое самочувствие
Компания мужчин решила искупаться на необорудованном пляже близ Касимова под мостом. Все отдыхающие были трезвыми

В пресс-службе регионального следственного комитета рассказали подробности гибели мужчины в Оке под Касимовым.

Компания мужчин решила искупаться на необорудованном пляже близ Касимова под мостом. Все отдыхающие были трезвыми.

Течение Оки в этом месте сильное. Все пошли купаться, один из мужчин не вернулся на берег.

«Накануне мужчина жаловался друзьям на плохое самочувствие», — отметили в пресс-службе.

Причину смерти установит судмедэксперт.

Ранее в МЧС сообщили, что из Оки около Касимова достали тело мужчины.