СК: Утонувший под Касимовым мужчина жаловался на плохое самочувствие
Компания мужчин решила искупаться на необорудованном пляже близ Касимова под мостом. Все отдыхающие были трезвыми
В пресс-службе регионального следственного комитета рассказали подробности гибели мужчины в Оке под Касимовым.
Компания мужчин решила искупаться на необорудованном пляже близ Касимова под мостом. Все отдыхающие были трезвыми.
Течение Оки в этом месте сильное. Все пошли купаться, один из мужчин не вернулся на берег.
«Накануне мужчина жаловался друзьям на плохое самочувствие», — отметили в пресс-службе.
Причину смерти установит судмедэксперт.
Ранее в МЧС сообщили, что из Оки около Касимова достали тело мужчины.