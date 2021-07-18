В рязанском карьере утонул мужчина
Инцидент произошел на карьере в Дубровичах. Мужчина нырнул в воду, но не вышел обратно на берег.
Под Рязанью утонул мужчина. Об этом очевидец сообщила в соцсети вечером в воскресенье, 18 июля.
По ее словам, инцидент произошел на карьере в Дубровичах. Мужчина нырнул в воду, но не вышел обратно на берег.
Очевидцы сообщили, что он ударился головой о дно водоема при прыжке в воду с моста. По предварительной информации, мужчина скончался до приезда скорой.
Следователи подтвердили информацию о гибели мужчины. Очевидцы рассказали подробности произошедшего.