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Очевидцы рассказали подробности гибели мужчины на карьере под Рязанью
Мужчина нырнул в воду, но не вышел на берег. По словам очевидцев, он ударился головой о дно. Отдыхающие пытались спасти его, ему делали искусственное дыхание, массаж сердца.

Мужчина, утонувший в карьере у Дубровичей, прыгнул в воду с моста. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Мужчина нырнул в воду, но не вышел на берег. Родственники погибшего утвреждают, что мужчина не прыгал, а ему стало плохо в воде. Отдыхающие пытались спасти его, ему делали искусственное дыхание, массаж сердца.

«Делали на протяжении сорока минут точно, чередуя людей», — отметил очевидец.

По словам собеседника, скорая приехала на место не ранее, чем через 40 минут. Спасти его не удалось.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 18 июля. Гибель мужчины подтвердили в региональном СУ СКР.