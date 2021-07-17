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В Борковском затоне заметили маслянистое пятно с кашеобразной примесью
Плотная маслянистая пленка имела запах фекалий. Предположительно, пятно пришло со стоянки старых судов, которые подлежат утилизации.

В Борковском затоне на поверхности воды появилась плотная маслянистая пленка, сообщает ГТРК «Ока».

Необычное пятно заметили рыбаки — оно проплывало мимо технического логистического центра. Видео пятна с черной и зеленой кашеобразной примесью отправили начальнику участка.

«Там находятся пляжи дальше, там причальная стенка, дебаркадер стоит, где туристы сходят, и отдыхают люди в районе Трубежа», — рассказал начальник участка технического логистического центра «Борки» Сергей Феклин.

По словам очевидцев, пятно ветром сносило в сторону Оки. Рязанцы предположили, что оно пришло со стоянки старых судов, которые подлежат утилизации. Сотрудники порта, разрезая их на чермет, повредили емкость с канализационной жидкостью. Нечистоты вытекли в водоем.