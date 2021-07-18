Совративший 14-летнюю девочку рязанец оказался женатым

Мужчина не угощал девочку спиртным перед тем, как совратить ее. Все произошло по обоюдному согласию.

35-летний мужчина, совративший 14-летнюю девочку под Рязанью, оказался женатым. Об этом пишет «МК в Рязани».

Инцидент произошел 4 июля. По информации издания, у девочки были романтические отношения с мужчиной. Он работает водителем, состоит в браке.

Также выяснилось, что мужчина не угощал девочку спиртным перед тем, как совратить ее. Все произошло по обоюдному согласию.

Напомним, мужчина увез девочку на машину в поле, где они занялись сексом. На рязанца завели уголовное дело.