Следователи подтвердили гибель мужчины на рязанском карьере
Мужчина отдыхал на берегу водоема с компанией. Он начал тонуть на глазах у отдыхающих. Его вытащили из воды, но спасти не удалось.
В карьере около Дубровичей утонул безработный мужчина 1972 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчина отдыхал на берегу водоема с компанией. Он начал тонуть на глазах у отдыхающих. Его вытащили из воды, но спасти не удалось.
По факту произошедшего организовали доследственную проверку. Очевидцы рассказали подробности произошедшего.
Фото из соцсети