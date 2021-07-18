Появилось видео масляного пятна в Борковском затоне
Автор ролика показал, что загрязнена значительнаяя часть водоема у берега
В соцсетях появилось видео масляного пятна, которое появилось у берега Борковского затона. Автор ролика показал, что загрязнена значительнаяя часть водоема у берега.
«Кто пожелает замечательно искупаться, милости просим», — пригласил автор.
Напомним, пятно заметили в Борковском карьере в конце недели. Предположили, что оно пришло со стоянки старых судов, которые подлежат утилизации. Сотрудники порта, разрезая их на чермет, повредили емкость с канализационной жидкостью.
Официальная версия появления пятна неизвестна.